МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В этом и в следующем году падение цен на жилье в Германии будет более существенным, чем ожидалось раньше, так как рост процентных ставок сдерживает спрос. К такому выводу пришли опрошенные Reuters аналитики. По их мнению, в ближайшие годы жилье для аренды в городах станет менее доступным. Эксперт рассказал, как остановить резкое подорожание аренды жилья в Турции

Одновременное давление со стороны инфляции и быстрого роста процентных ставок заставляет немцев отказываться от покупки собственного дома или квартиры и оставаться в съемном жилье.

Ожидается, что в ближайшие месяцы ЕЦБ как минимум дважды повысит ставки, инфляция держится около 9%, и ее тренд вряд ли скоро изменится.

По прогнозу опрошенных 16-27 февраля экономистов, в этом году цены на жилье в Германии упадут на 5,8%, а в следующем — на 2,5%. Месяцем ранее ожидалось снижение цен на 3,5% и 0,5% соответственно.

Если прогноз верен, то снижение цен будет первым с начала ведения официальной статистики в 2016 году.

Срединный прогноз также предполагает падение цен от пика до дна на 11,5% против 10% по ноябрьскому прогнозу, причем один из экономистов ожидает падения на 20%.

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