АНКАРА, 28 фев — ПРАЙМ. Аналитик, глава отдела экономики газеты Aydınlık Реджеп Эрчин пожаловался РИА Новости на российских туристов, которые, по его мнению, нарушили рынок аренды жилья в турецкой курортной Анталье — теперь там не снять дом дешевле 500 долларов за месяц, и его брату пришлось выселяться из снимаемой квартиры. Российские туроператоры отметили двукратный рост турпотока в Турцию

Проблема цен на аренду жилья в Турции рискует превратиться в социальный кризис, меры правительства оказались недостаточными, и цены вновь взлетели из-за миграции, вызванной сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщила ранее в четверг газета Dünya. Эксперты по недвижимости ожидают серьезного роста цен на аренду жилья по всей Турции из-за землетрясений, особенно это будет заметно в Стамбуле. При этом глава МВД Сулейман Сойлу ранее назвал "позором и грехом" резкое повышение арендной платы за квартиры в стране после трагедии.

"Существуют такие ситуации, как миграция сирийских беженцев, проживание российских граждан в Стамбуле и т.д. Особенно в центральных районах, эта ситуация приводит к росту арендной платы. В Анталии российские граждане нарушили рынок… Случай, который произошел лично с нами. Моему брату пришлось искать другое жилье, когда закончился контракт в доме, который он снимал в Анталье. Потому что они сдали этот дом русским туристам на сезон. Это неправильно, туристу необходимо оставаться в отеле и не занимать квартиры. Поэтому в Анталье нет домов в аренду ниже 10 тысяч лир (около 530 долларов США), более того, арендодатели хотят от своих арендаторов вексель на один год. Государству необходимо срочно принять соответствующее постановление", — заявил эксперт.

Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране вот-вот превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya отмечает, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.