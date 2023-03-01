МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В России с 1 марта нельзя получить выписку из ЕГРН с персональными данными собственников недвижимости без их согласия. Это существенно затруднит проведение сделок с вторичным жильем, заявили РИА Недвижимость участники рынка, в Росреестре же заверили, что нововведение, наоборот, позволит сделать рынок прозрачнее и безопаснее. Средняя ставка по ипотеке в январе достигла максимума с марта 2022 года

Порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) изменен принятыми в июле поправками к закону "О государственной регистрации недвижимости". Согласно им, с 1 марта Росреестр больше не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, если выписку заказывает посторонний человек.

Изменения не касаются супругов владельцев недвижимости, ее совладельцев, арендаторов и арендодателей, обладателей частного или публичного сервитута, наследников, собственников недвижимости, чей объект расположен на чужой земле, собственников смежного участка, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, кадастровых инженеров, представителей госучреждений.

Собственники недвижимости сохраняют право оставить свои персональные данные доступными для третьих лиц, но для этого нужно подать заявление в Росреестр. Остальные имеют возможность получить выписку с данными правообладателя только через нотариуса, подтвердив наличие обстоятельств, достаточных для ее получения.

НОТАРИАТ

Согласно вступившим 1 марта в силу изменениям законодательства о нотариате, к обстоятельствам, достаточным для получения выписки из ЕГРН, могут относится: договор на совершение работ в отношении объекта недвижимости, предварительный договор об его отчуждении заявителю, намерение обратиться в суд за защитой права на участие в приватизации, возмещением ущерба или с иском о взысканием задолженности, наличие оснований для обращения взыскания на объект недвижимости. Банк России рассказал о новой рискованной ипотечной практике

Заинтересованное лицо должно представить нотариусу письменные доказательства наличия указанных обстоятельств. Если представленные документы признаны достаточными, заявление рассматривается в день обращения. При отсутствии оснований на получение содержащихся в ЕГРН сведений о собственнике недвижимости, нотариус выдает заявителю мотивированный отказ, который можно оспорить в суде.

Кроме того, если содержащиеся в ЕГРН персональные данные владельца недвижимости необходимы для совершения сделки с ней, их можно нотариально удостоверить, предоставив нотариусу совместное с правообладателем заявление.

Запросить данные из ЕГРН можно как удаленно, через личный кабинет на сайте Федеральной нотариальной палаты, так и лично, обратившись в любую нотариальную контору. Личное получение сведений у нотариуса обойдется в 300 рублей плюс плата за услуги правового и технического характера, которая разнится в зависимости от региона, например, в Москве она составляет 150 рублей. Если за действием обращаются удаленно, то платится только тариф 300 рублей, рассказали в пресс-службе палаты.

СТРАХИ РЫНКА

Изменение порядка получения сведений из ЕГРН нашло понимание не у всех участников рынка недвижимости — многие считают, что новые правила существенно затруднят проведение сделок на вторичном рынке жилья. Замглавы Минстроя призвал девелоперов строить в новых регионах

"Более драматичного и более антиэволюционного события для рынка недвижимости трудно было бы придумать. Два десятилетия отрасль шла в сторону прозрачности, открытости, стандартизации норм, правил, критериев. Никто просто не мог предположить, что ее можно отбросить на пару десятилетий назад одним законом", — прокомментировал нововведения риелтор Евгений Коноплев.

В "Авито Недвижимости" опасаются криминализации рынка вторичной недвижимости из-за возросшей сложности проверки владельцев объектов. "Благодаря доступу к ЕГРН онлайн-сервисы могли проверять для своих пользователей юридическую чистоту объектов недвижимости. Теперь граждане будут лишены этих инструментов", — заявил представитель компании.

Мария Королева из "Инком-Недвижимости" отметила, что выписка из ЕГРН с данными о собственнике часто необходима еще до начала переговоров о приобретении объекта. По ее словам, уже на этой стадии важно убедиться, что действительно вступаешь в договорные отношения с настоящим владельцем, а не мошенником, а также понимать, имеются или отсутствуют у него ограничения на распоряжение недвижимостью.

Кроме того, риски могут возникнуть и у продавцов. Как указала Королева, чтобы при продаже квартиры раскрыть аккредитив в банке, нужно предоставить выписку из ЕГРН, в которой указан новый собственник. Ее продавец получает при госрегистрации сделки. Однако, если возникнет техническая ошибка, устраненная в итоге по заявлению покупателя, то продавец самостоятельно взять выписку с нужными данными уже не сможет и получение им денег будет зависеть только доброй воли нового владельца, предупредила она.

АРГУМЕНТЫ РОСРЕЕСТРА

Несмотря на недовольство многих участников рынка сокрытием личных данных в ЕГРН, в Росреестре их опасения считают неоправданными. Там полагают, что новым порядком предусмотрены все необходимые механизмы для обеспечения свободного гражданского оборота недвижимости. Исследование показало, как в России обвалилась выдача ипотеки

"Полная открытость данных о владельцах недвижимости в ЕГРН вызывала беспокойство у многих граждан, в том числе престарелых и одиноко проживающих, опасавшихся за личную безопасность и сохранность своего имущества. Многие не знали, что их персональные данные предоставляются через открытый доступ в Едином государственном реестре недвижимости", — заявили в ведомстве, добавив, что запрет на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя поможет повысить взаимную ответственность при проведении сделок и исключить случаи мошенничества.

Чтобы покупатель квартиры мог проверить подлинность предоставляемой продавцом выписки из ЕГРН, в Росреестре разработали специальные QR-коды. "Заинтересованное лицо, которому будет передан документ, отсканировав QR-код, получит подтверждение представленных сведений либо их опровержение. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее юридическую чистоту", — подчеркнул представитель службы.

Если же владелец объекта недвижимости хочет оставить открытыми свои персональные данные, подать заявление об этом он может на сайте Росреестра, в МФЦ, портале госуслуг, каналы информационного взаимодействия банков и ведомства, добавили там.