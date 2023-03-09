МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Около 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости планируется сдать в России в 2023 году в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал в интервью РИА Недвижимость первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Девелоперы получат льготные кредиты на производство стройматериалов

Он напомнил, что для комплексного развития были отобраны более 800 территорий общей площадью почти 26 тысяч гектаров и примерными градостроительным потенциалом 150 миллионов квадратных метров, в том числе около 120 миллионов "квадратов" жилья.

"Я думаю, что в рамках ежегодно вводимых 100 миллионов квадратных метров жилья по стране, проекты КРТ должны занимать приоритетное место, так как это позволило бы нам перейти от точечной застройки к комплексным решениям. В этом году ожидаем ввод порядка 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 1,3 миллиона жилья", — сказал Ломакин.

Он отметил, что активнее всего механизм комплексного развития территорий применяется в Московской (43 договора) и Кировской областях (десять договоров), а также в ЯНАО, Тюменской и Челябинской областях – по девять договоров. В Москве была заключено пять договоров на комплексное развитие территорий.

"В проекты КРТ пошли и крупные федеральные девелоперы. Например, компании "Брусника", "Страна Девелопмент" и ЭНКО работают в Тюмени, Glorax – заинтересованы в реализации проектов в Санкт-Петербурге и Нижегородской области", — добавил Ломакин.

Полностью интервью с Александром Ломакиным читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.