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2023
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Стоимость жилья в Турции выросла за год почти в три раза
Недвижимость
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. Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщается в Индексе цен на недвижимость за январь 2023 года, опубликованном Центральным банком страны. "По отношению к... ПРАЙМ, 17.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщается в Индексе цен на недвижимость за январь 2023 года, опубликованном Центральным банком страны.
"По отношению к январю 2022 года индекс вырос на 153,1%", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
В нем указывается, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте — более 195%, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели — около 174%, в Измире показатель превысил 170%.
В Стамбуле индекс вырос на 154%, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч лир (более 1,5 тысячи долларов — ред.).
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил в январе, что если он придет к власти, то запретит продажу жилья иностранцам на пять лет. По его мнению, эта мера поможет снизить цены на жилье.
Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году приобрели в Турции наибольшее количество квартир и других объектов недвижимости среди иностранцев — более 16 тысяч.