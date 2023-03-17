СТАМБУЛ, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщается в Индексе цен на недвижимость за январь 2023 года, опубликованном Центральным банком страны. Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на майские праздники

"По отношению к январю 2022 года индекс вырос на 153,1%", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

В нем указывается, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте — более 195%, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели — около 174%, в Измире показатель превысил 170%.

В Стамбуле индекс вырос на 154%, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч лир (более 1,5 тысячи долларов — ред.).

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил в январе, что если он придет к власти, то запретит продажу жилья иностранцам на пять лет. По его мнению, эта мера поможет снизить цены на жилье.

Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году приобрели в Турции наибольшее количество квартир и других объектов недвижимости среди иностранцев — более 16 тысяч.