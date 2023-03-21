Землетрясения всколыхнули рынок жилья в Турции, сообщили СМИ
Издание Hürriyet сообщило о подорожании недвижимости в Турции после землетрясений
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АНКАРА, 21 мар — ПРАЙМ. Разрушительные землетрясения привели к росту активности на турецком рынке жилья и подорожанию недвижимости, передает издание Hürriyet.
По данным газеты, природные катастрофы привели к повышению спроса на более безопасные районы Стамбула, поскольку многие люди захотели сменить место жительства.
"Рынок жилья на продажу мобилизовался", — сообщило издание.
Согласно результатам исследования платформы Endeksa, в прошлом месяце цена домов, выставленных на продажу в Стамбуле, подскочила на 49 процентов, а средняя стоимость одного квадратного метра достигла примерно 1361 доллара. Таким образом сейчас купить дом в этом городе можно в среднем за 163 тысячи долларов.
Мощные землетрясения магнитудой около 7,7 произошли в Турции в начале марта, они унесли жизни более 50 тысяч человек. Подземные толчки ощущались в соседних государства. Власти страны назвали ЧП "катастрофой века".