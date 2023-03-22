МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Объем сделок с уходящими из России зарубежными компаниями на рынке недвижимости в 2023 году будет не меньше, чем в 2022 году, рассказал на пресс-конференции партнер, руководитель департамента рынков капитала консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Алан Балоев. Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

Он напомнил, что объем инвестиций в сектор недвижимости в России в прошлом году оценивается в 242 миллиарда рублей — больше результата 2021 года, когда рынок восстанавливался после пандемии.

При этом, по словам Балоева, значительная доля — от 30% до 40% — пришлась на "вынужденные" сделки, связанные с незапланированным выходом с рынка иностранных компаний.

"В 2023 году мы ожидаем, что продолжится исход иностранцев, объем сделок будет не меньше, чем в прошлом году, а, может быть, и больше", — уточнил эксперт.