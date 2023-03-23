МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,1% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 640 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Эксперты подсчитали, на сколько новостройки обогнали в цене "вторичку"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали, наоборот, уменьшения показателя до 650 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 670 тысяч. Показатель января был пересмотрен до 633 тысяч.

По сравнению с февралем 2022 года, когда продажи составили 790 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано падение на 19%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.