МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России подорожали за первый квартал текущего года в среднем на 3% — до 98,8 тысячи рублей за квадратный метр, за год жилье на "вторичке" прибавило в цене 8%, рассказали РИА Недвижимость специалисты портала "Мир квартир". В Минстрое призвали не ждать снижения цен на жилье

По данным аналитиков портала, с начала 2023 года квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал в 64 городах РФ из 70, включенных в исследование, в шести — снизился. Средняя цена предложения по итогам квартала составила 5,3 миллиона рублей.

Больше всего за квартал квартиры по стоимости "квадрата" подорожали в Новокузнецке (+11%), Магнитогорске (+8%), Челябинске (+8%), Астрахани (+8%), Владикавказе (+7%). Подешевели по цене "квадрата" квартиры в Москве (-2,5%), Калининграде (-2%), Санкт-Петербурге (-2%), Севастополе (-1%), Новосибирске (-1%).

По данным компании, общая цена лота с начала года выросла наиболее заметно в Новокузнецке (+13%), Кирове (+12%), Самаре (+12%), Магнитогорске (+12%), Тольятти (+10%). Подешевели квартиры в Санкт-Петербурге (-4%), Москве (-3%), Калининграде (-2%), Севастополе (-2%) и Новосибирске (-0,4%).

"Спрос на недвижимость немного оттаивает после заморозков второй половины прошлого года: сказывается и отложенный спрос, и рост курса доллара по отношению к рублю. Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости. Падению цен препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию. Однако обращает на себя внимание продолжение снижения ценников в столицах: это сдувается ценовой пузырь, образовавшийся в последние годы из-за дешевой ипотеки на "первичке" и потянувший за собой и "вторичку", — рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.