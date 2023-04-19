МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Простую цифровую подпись могут незаконно выпустить или украсть мошенники, тем самым получив возможность продать жилье без ведома его собственника, рассказала РИА Недвижимость председатель комиссии по взаимодействию со СМИ Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская.

МИШЕНЬ ДЛЯ МОШЕННИКОВ

По словам нотариуса, мошенники могут провести сделку по продаже недвижимости, заключенную в простой письменной форме и подписанную электронной цифровой подписью, которая выдается в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи России. Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд

"Преступники получают доступ к такой подписи вместо собственников жилья, при этом законные владельцы имущества могут даже и не догадываться, что она была выпущена на их имя", — пояснила нотариус.

Ранее Федеральная налоговая служба зафиксировала более 43 тысяч нарушений с использованием электронной подписи, самое распространенное из них — выдача подписи по поддельным документам, обратила внимание Рисовская.

По ее словам, зачастую мошенникам удается завладеть ей по поддельному паспорту (также понадобятся ИНН и СНИЛС). Для этого они часто используют "слитые" базы данных, содержащие скан-образы документов, а также просто подделывают их.

"В некоторых случаях проблема заключается в самом удостоверяющем центре и его сотрудниках. В каких-то ситуациях электронную цифровую подпись в незаконных целях используют недобросовестные сотрудники компаний, а порой ее забывают отозвать даже у уже уволенных работников", — добавила она.

ВСЕ ПОД УДАРОМ

В том случае, если электронной подписью завладели мошенники и провели сделку по продаже недвижимости от имени собственника, от действий злоумышленников пострадают все стороны сделки, говорит нотариус. Все такие дела впоследствии рассматриваются в суде, а судья может как принять позицию добросовестного приобретателя, не возвращая все в первоначальное положение, так и признать сделку недействительной.

Так что покупателю недвижимости необходимо проявлять максимальную бдительность и осторожность, если продавец настаивает на совершении сделки с использованием электронной цифровой подписи. Порой стоит и вовсе отказаться от нее, посоветовала нотариус.

Риски продавца заключаются в том, что, как правило, использование электронной подписи с нарушением конфиденциальности ключа не освобождает ее владельца от ответственности за неблагоприятные последствия, предупредила нотариус.

"К примеру, человек обладает электронной подписью и является собственником жилья. Совершается сделка с его имуществом, о которой он не знает. Есть добросовестный приобретатель. И в том случае, если владелец подписи халатно относился к вопросу ее хранения и безопасного использования, то ответственность за нарушение конфиденциальности лежит именно на нем", — подчеркнула Рисовская.

Чтобы минимизировать риск мошенничества и возможных последующих судебных разбирательства, владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут совершаться только при его личном участии.

Кроме того, при использовании электронной цифровой подписи также существует риск, что владелец жилья заключает сделку под давлением. Его поможет снизить нотариальное удостоверение договора, так как нотариус устанавливает личность, проверяет дееспособность обратившихся людей, законность представленных документов, разъясняет сторонам юридические и правовые последствия, заключаемой сделки, выясняет и фиксирует действительные намерения сторон, добавила Рисовская.