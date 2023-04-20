МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Комитет нижней палаты парламента России по вопросам строительства и ЖКХ выступил с предложением в два раза увеличить максимальный размер кредита по семейной ипотеке под 6 процентов годовых для всех городов-миллионников. Сейчас лимит составляет шесть миллионов рублей, предлагается поднять планку до 12 миллионов рублей., пишет издание "Известия". Суд счел незаконным платный возврат товара с браком у Wildberries

Сейчас взять семейную ипотеку по льготной ставке в объеме 12 миллионов рублей могут только жители четырех субъектов России: города Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

По мнению авторов инициативы, в лимит шесть миллионов рублей сейчас сложно уложиться семьям с детьми: цены на недвижимость выросли.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с изданием отметил, что только за последний год цены квадратного метра жилья в городах-миллионниках выросли более чем на 15 процентов. В части крупных городов рост цен составил 30 процентов за год.

В середине марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ипотечном кредитовании необходимо разобраться с околонулевыми процентными ставками. "Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним", — отметила она.