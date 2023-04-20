МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России отсутствует резерв свободных площадок под строительство, заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин раскрыл, что нужно для льготной ипотеки на вторичное жилье

"Сейчас мы активно развиваем программу жилищного строительства, вышли на беспрецедентные объемы ввода, но нужно четко понимать, что резерва свободных площадок уже нет", — сказал он и отметил, что внутри населенных пунктов есть большой объем площадей в захламленном состоянии, которые не используются и застраиваются.

"У нас есть закон по комплексному развитию территорий, он набирает обороты, особенно в крупных городах. У нас 293 территории в 103 муниципальных образованиях с потенциалом 47 миллионов квадратных метров уже в работе, но я считаю, что каждый руководитель муниципалитета должен лично заниматься своими территориями. Каждый метр должен работать", — добавил вице-премьер.