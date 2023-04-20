Хуснуллин обеспокоен отсутствием резерва свободных площадок под стройки
Хуснуллин заявил, что резерва свободных площадок под строительство жилья уже нет
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России отсутствует резерв свободных площадок под строительство, заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы активно развиваем программу жилищного строительства, вышли на беспрецедентные объемы ввода, но нужно четко понимать, что резерва свободных площадок уже нет", — сказал он и отметил, что внутри населенных пунктов есть большой объем площадей в захламленном состоянии, которые не используются и застраиваются.
"У нас есть закон по комплексному развитию территорий, он набирает обороты, особенно в крупных городах. У нас 293 территории в 103 муниципальных образованиях с потенциалом 47 миллионов квадратных метров уже в работе, но я считаю, что каждый руководитель муниципалитета должен лично заниматься своими территориями. Каждый метр должен работать", — добавил вице-премьер.