МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность текущей политикой формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах страны. Россиянам объяснили, кому теперь положена субсидия на оплату ЖКХ

"У нас по стране колоссальный перекос в тарифах. Кто-то начинает поднимать эти тарифы в разы, и потом мы через контролирующие органы приводим их в чувства", — отметил он.

Заместитель главы правительства подчеркнул, что в 2022 году коммунальные компании могли поднять тарифы на четыре процента, но повысили только на 3,1 процента. По словам Хуснуллина, нежелание увеличить стоимость ЖКХ приводило к разорению компаний и указанию некачественных услуг.