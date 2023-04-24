МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Пузырь на рынке недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), куда активно вкладываются россияне, когда-нибудь лопнет, нужно дать возможность инвестировать в активы внутри России, считает глава ВТБ Андрей Костин. Власти Дубая спрогнозировали сохранения спроса россиян на недвижимость

Россияне в 2022 году заняли первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае (ОАЭ), годом ранее на первом месте были граждане Индии, писало ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes.

"В Китай вкладываться, в Эмираты особо некуда, там и так денег много… Но там рынок маленький. Вообще говорят: вкладывай в недвижимость, но когда-нибудь пузырь лопнет", — заявил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

Об этом Костин сказал в контексте беседы о приватизации, которую он предложил возобновить в России. Банкир считает, что "главное, не упустить момент, когда мы можем частные деньги привлечь сюда".

"Еще раз скажу, это не столько вопрос фискальный, может быть, это вопрос того, чтобы дать возможность разместиться частному капиталу и дальше начать вкладывать. Вот если мы это не обеспечим, то капитал начнет утекать", — отметил глава ВТБ.