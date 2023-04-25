МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в марте уменьшились до 630 тысяч с 640 тысяч в феврале, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Названы регионы с самыми высокими доходами от инвестиций в недвижимость

Соответствующую информацию опубликует бюро переписи населения министерства торговли США в 17.00 мск.

В то же время аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам экспертов, индикатор в апреле уменьшился до 104 пунктов со 104,2 пункта в марте.