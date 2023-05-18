МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле уменьшилось на 3,4% по сравнению с показателем марта — до 4,28 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). ЦБ считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на "вторичку"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 4,3 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в апреле составили 3,85 миллиона, сократившись на 3,5% в месячном выражении и на 22,4% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране снизилась в годовом выражении на 2,1%, до 393,3 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в апреле составило 430 тысяч, снизившись на 2,3% в месячном выражении и на 29,5% в годовом. Средняя цена такой недвижимости выросла на 0,7% в годовом выражении, до 348 тысяч долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 1%, что совпало с показателем марта этого года и апреля 2022 года.