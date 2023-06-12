АНКАРА, 12 июн — ПРАЙМ. Рост курса доллара по отношению к лире окажет влияние на сектор недвижимости в Турции, эксперты прогнозируют повышение цен на 20%, пишет в понедельник газета Dünya. Эксперт предупредил о подорожании туров в Турцию

Газета отмечает, что снижение курса турецкой лиры (TL) по отношению к иностранной валюте продолжается. Курс доллара к лире достиг нового пика в 23,65 лиры за доллар утром в понедельник. Курс, составлявший в начале года 18,73 лиры, перед первым туром президентских выборов 14 мая достиг 19,6 лиры, после выборов рост ускорился.

"Рост курса доллара после того, как (президентские – ред.) выборы остались позади, может устранить неопределенность как в строительном секторе, так и в секторе недвижимости. Сектор ожидают новые повышения расходов и скачки. Строительный сектор, испытывающий трудности с расчетом затрат из-за подавляемых в течение двух лет обменных курсов, ожидает, что с возвращением к рациональной политике в экономике начнется новая эра", — пишет издание.

Президент Ассоциации консультантов по недвижимости (TÜGEM) Хакан Акдоган, заявил, что "в течение последних двух лет в Турции наблюдалось подавление курса иностранной валюты". Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

Эксперт считает, что политика, которую будет проводить новый министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, даст представление о том, в какой точке окажется сектор недвижимости. "Будет ли ужесточение денежно-кредитной политики, что произойдет с процентными ставками на жилье, мы должны увидеть все это. Однако, хотя процентные ставки высоки, банки не хотят выдавать кредиты", — сказал он.

"Ходят разговоры о диапазоне 27-28 лир в обменном курсе доллара. Когда доллар достигнет уровня 27-28 лир, определенно произойдет увеличение расходов. В стране также наблюдается инфляция. Инфляция, рост затрат и это возможное повышение обменного курса приведет к тому, что цены на недвижимость вырастут на 20%", — сказал он.

Россияне по итогам апреля остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя более 800 объектов, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK).