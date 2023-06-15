С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Meteor Lift (ранее — "Отис лифт") и турецкий Metroplast намерены подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о локализации на заводе в Санкт-Петербурге производства ключевых узлов безопасности лифтов: ловителей, ограничителей скорости и гидравлических буферов, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Meteor Lift Игорь Майоров. "Метеор Лифт" и китайская Xizi будут сотрудничать по поставкам эскалаторов

Ранее эти компоненты поставлялись из европейских стран. Первым этапом сотрудничества станет поставка узлов безопасности от Metroplast в сборе с условием интеграции в сборочный процесс на заводе в Петербурге. Второй этап сотрудничества предусматривает полную передачу технологий компании Meteor Lift и запуск ею производства собственных узлов безопасности в Петербурге. Полная локализация технологий и продукции ожидается уже в четвертом квартале 2023 года, рассказал глава российской компании.

"Локализация производства является важной стратегической задачей компании и сегодня по отдельным продуктам Meteor Lift составляет от 75 до 90 процентов. Локализация производства ключевых узлов безопасности на нашем заводе в Санкт-Петербурге гарантирует минимизацию сроков и ритмичность поставок", — подчеркнул Майоров.

Metroplast Asansor Malzemeleri Imalat специализируется на разработке и производстве компонентов и узлов безопасности для лифтов. Является лидером рынка в своем регионе — Турция, Балканы, СНГ и Ближний Восток.

Активы американской Otis Elevator Company в России в июле 2022 года приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital. Лифтовое подразделение, вошедшее в состав холдинга, — компания полного цикла, предоставляющая услуги по проектированию, продаже, производству, техобслуживанию и модернизации подъемного оборудования. У Meteor Lift две производственные площадки: лифтостроительный завод в Петербурге и площадка по изготовлению лебедок в подмосковной Щербинке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.