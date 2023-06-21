МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сенаторы в среду одобрили изменения в Жилищный кодекс, которые уточняют механизм выселения "последнего жильца", когда при расселении жилого дома жильцы последних квартир пытаются затянуть сам процесс, предлагая выкупить их квартиры дороже.

В частности, законом устанавливается, что, если нормативным правовым актом субъекта РФ предусмотрено право собственников, нанимателей жилых помещений на получение нового жилья с зачётом стоимости прежней квартиры, определения размера возмещения либо предоставления равнозначного жилого помещения, то такое жилье предоставляется на основании договора, заключаемого между гражданином и лицами, обеспечивающими реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

При этом законом расширяется круг лиц, наделяемых правом обращения в суд с требованием о понуждении собственника жилого помещения к заключению договора, предусматривающего переход права собственности на жилье, об освобождении жилого помещения и передаче такого помещения в собственность истцу.

Уточняется, что наряду с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, правом на обращение в суд наделяется лицо, обеспечивающее реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Документом к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах отнесен вопрос принятия решения по обеспечению жилищных прав граждан.