МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Цикл подорожания ипотеки в Европе продолжается: в марте 2023 года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина, а за ней шли Молдавия, Венгрия, Польша, Румыния и Россия; тем не менее некоторым лидерам этого рейтинга с начала года удалось снизить ставки по жилищным ссудам, следует из анализа РИА Новости данных центробанков региона. Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России выше 12 процентов

Средняя ставка по ипотеке в Украине достигла в марте 13,4%, что стало максимумом с 2019 года. На втором месте оказалась Молдавия, где стоимость ипотеки составила 12,03%. А следом за ней идут Венгрия со ставкой 10,52% и Польша со ставкой 8,9%. Последние три страны хоть и остаются в лидерах по стоимости ипотечных ссуд, но уже 1-2 месяца средние ставки в них снижаются.

Замыкают топ шесть самых "дорогих" государств Румыния и Россия. В этих странах ставки оказались на уровне 8,4% и 8,18% годовых соответственно. Ставку по ипотеке в диапазоне 6-8% в марте предлагали в Северной Македонии, Черногории, Румынии, Чехии и Сербии. Ипотека в 4,5-5,9% установилась в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.

Одни из самых низких ставок по жилищным ссудам в марте были в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции — в диапазоне 2,4-2,9%. А самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4%. Однако еще в конце прошлого лета самые недорогие жилищные ссуды стоили 1,36% (в Люксембурге), в декабре — 2,1% (во Франции), а в марте 2023 года — 2,3% (также во Франции).

При этом в подавляющем большинстве государств региона средние ставки все так же находятся на уровне многолетних, а иногда и исторических максимумов. Так, до значений 2008-2009 года добрались ставки в Германии, Швеции, Ирландии, Люксембурге, Финляндии, Словении, Нидерландах и Австрии. До значений 2010-2011 года поднялась стоимость жилищных ссуд в Литве, Латвии, Эстонии, Швейцарии и Румынии.

В 2012-2014 год вернулись ставки в Сербии, Великобритании, Бельгии, Португалии, Италии, Испании, Чехии, Дании, Норвегии, Дании, на Кипре, во Франции. До уровней 2015 года выросла стоимость ипотечных ссуд в Северной Македонии, Словакии, Черногории и Ирландии.

Сильнее всего с начала года ставки поднялись на Украине, в России и на Кипре — на 3,9, 1,53 и 1,4 процентного пункта соответственно. И наоборот, снизились ставки в Болгарии, на Мальте, в Польше и Молдавии — на 0,02-0,7 процентного пункта.