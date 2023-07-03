МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Проблема аренды жилья в Турции остается острой, несмотря на снижение инфляции и ограничение властями повышения платы на не более чем 25 процентов, жилье превращается в инвестиционный инструмент, ситуация оказывает давление на людей с низким и средним уровнем дохода, пишет в понедельник газета Aydınlık. Apple в четвертый раз повысила цены на iPhone 14 в Турции, сообщили СМИ

Турецкие власти продлили на год ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, ее можно будет повысить не более чем на 25%, сообщил ранее министр юстиции страны Йылмаз Тундж. Постановление, ограничивающее повышение арендной платы за жилье, было опубликовано в официальном вестнике в 2022 году. В соответствии с ним, плата в договорах аренды, продленных в период с 11 июня 2022 года по 1 июля 2023 года, не может быть увеличена более чем на 25%. Контракты, превышающие 25%, будут считаться недействительными. Ранее арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. По официальным данным, годовая инфляция в Турции в мае составила чуть ниже 40%.

"Выборы закончились. Инфляция упала ниже 40 процентов. Но проблема аренды жилья сохраняется. Превращение жилья в инвестиционный инструмент отнимает у людей с низким и средним уровнем дохода право на жилье в "здоровых" (имеется в виду с нормальными условиями для проживания не в старых зданиях) домах, которое сегодня является базовой потребностью. Несмотря на 25-процентный лимит, который был введен в прошлом году и будет продлен постановлением, которое будет принято в парламенте в ближайшие дни, арендная плата выросла почти вдвое", — уточняет издание.

Согласно результатам исследований, по сравнению с маем прошлого года, средняя текущая цена за квадратный метр объявленных к продаже домов в Турции выросла на 89,1 процента до 20 596 турецких лир (792 доллара США), с другой стороны, годовой темп роста средней цены квадратного метра в объявлениях об аренде жилья по всей Турции в мае составил 101 процент", сообщает газета.

Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщил ранее Центробанк страны в индексе цен на недвижимость за январь 2023 года. В нем указывалось, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте — более 195%, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели — около 174%, в Измире показатель превысил 170%. В Стамбуле индекс вырос на 154%, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч турецких лир (более 1,5 тысячи долларов).

Россияне по итогам мая остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя почти тысячу объектов, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK).