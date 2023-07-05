МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский блогер удивился неожиданному сходству загородных участков в Германии с дачами времен СССР, о чем рассказал в личном блоге TravelManiac на платформе "Дзен". СМИ: Финны хотят лишить Россию права, оставшегося со времен СССР

Дачи в Германии, по словам блогера, представляют собой наделы земли размером от трех до шести соток, которые немцы используют и для хозяйства, и для отдыха. При этом капитальные строения на этих участках возводить запрещено.

Блогер отметил: "Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жилье. Как говорил мой дедушка, "не толще, чем в полкирпича, чтобы нельзя было постоянно жить в доме из-за зимы," — и добавил, что часто к немецким летним домикам даже не подведены коммуникации. Электричество местные жители получают от солнечных батарей, а воду достают из колодцев.