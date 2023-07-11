МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Резкие рывки и скрежет при начале движения, проблемы с электрикой, а также повреждение обшивки являются признаками потенциального опасного лифта для жильцов, рассказал РИА Недвижимость замгендиректора АДС "Лифтсервис" Алексей Люточкин. Россиянам рассказали, может ли менингит распространяться через посылки

Ранее Ростехнадзор, который с 1 марта текущего года является уполномоченным органом по государственному контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов сообщил, что каждый пятый лифт в России превысил срок эксплуатации.

"Первое, на что нужно обратить внимание, — это резкое начало движения или остановки кабины, которые могут сопровождаться громким сторонним шумом или эффектом так называемой "турбулентности", когда лифт сначала проваливается, а потом выныривает. Это может указывать на неисправную лебедку, которая отвечает за движение кабины", — отметил Люточкин.

Второй момент, требующий внимания, — неисправность электрики. Ее можно определить по проблемам с освещением лифта, запаху гари, наличию нерабочих кнопок, неравномерному открытию дверей. Подобное чревато резкой остановкой лифта, внезапным его закрытием и, как следствие, травмами, пояснил Люточкин.

По его словам, еще важно обратить внимание на повреждения лифта — то есть дырки в полу, стенах и крыше кабины, различные вмятины и любые внешние отверстия. Такая неисправности опасны — особенно для детей, проявляющих излишнее любопытство.

"Воздержаться от поездки в лифте или поднять вопрос о необходимости ремонта стоит и в том случае, когда при вызове кабины она приходит на другой этаж", — уточнил Люточкин.

Он напомнил, что сообщить о неисправности нужно по телефонам, указанным на специальной табличке в самом лифте или на первом этаже. Если ее нет, можно позвонить в управляющую компанию. После обращения жильца лифт проверят и при необходимости поставят его на ремонт.

"При игнорировании проблемы необходимо обратиться в региональную Госжилинспекцию или Ростехнадзор, приложив доказательства неисправности, а также факт обращения в УК или обслуживающую организацию", — заключил эксперт.