МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает перспективным использование вторичных ресурсов в строительстве. Хуснуллин оценил ситуацию с семейной ипотекой в России

Ранее сообщалось, что доля вторичных ресурсов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства должна достигнуть к 2030 году 40%.

"Я считаю, что тема (использования вторичных ресурсов – ред.) очень перспективная, особенно в дорожном строительстве", — сказал Хуснуллин в Совете Федерации.

Он добавил, что на территории бывшего металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе находятся шлаки, которые можно использовать в дорожном строительстве, но пока принят лишь ряд ГОСТов по их применению и не урегулированы отношения с подрядчиками, что замедляет процесс их использования. Также Хуснуллин отметил, что вторичные материалы позволяют удешевить процесс строительства, не снижая при этом качество.