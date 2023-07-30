МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга требуют от строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. Изъятое у коррупционеров жилье могут разрешить продавать на аукционах

Президент РФ провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга.

"Что со стройкой, со строительством? Есть небольшое снижение?", — спросил на встрече президент.

"Снижение… Оно связано с тем, что мы сегодня заставляем строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами. Нет социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник — нет жилья. Вот такие правила на сегодняшний день действуют. Мы создали градостроительную комиссию, которая рассматривает все эти вопросы, чтобы жители получали жилье непосредственно с детским садиком и школами", — доложил Беглов.

Президент России отметил, что надо, чтобы у людей "были нормальные условия для жизни, для семьи".

"И транспортная инфраструктура, о которой вы говорили, чтобы дороги тоже были. Работаем над этим делом. К концу года план будет полностью выполнен", — отметил губернатор Петербурга.

Вместе с тем губернатор доложил президенту планах начать строительство Большого Смоленского моста в декабре 2023 года и пригласил президента принять участие в закладе первого камня в строительство нового моста.

"Это Большой Смоленский мост. Это за 40 лет первый раз мы строим новый большой мост. Он шестиполосный, с трамваем, разводной через Неву. Его очень ждут жители и правого и левого берега Невы. Поэтому деньги мы выделяем из бюджета нашего города, поэтому строим самостоятельно", — сообщил Беглов на встрече с президентом РФ.

Он отметил, что строительство нового разводного моста через Неву планируется начать в декабре этого года.

"Мы уже проходим экспертизу. В ноябре закончим. И уже в декабре мы приступим к строительству моста. Планируем его завершить в 2027 году. Ваше поручение выполняется. Здесь все идет в соответствии с графиком. Если появится время у вас, с удовольствием пригласим вас на закладку первого камня", — сказал губернатор.

Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе — между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Эта переправа предусмотрена Генеральным планом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города. К улично-дорожной сети ее подключат через развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Длина Большого Смоленского моста составит 1,6 километра. Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре — два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре — для автомобилей. Разводной пролет — двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 метров. Ширина судоходного пролета — 60 метров.

Это будет первый новый разводной мост через Неву, который построят в Северной столице за последние 40 лет. Предыдущий такой мост — Кантемировский — был открыт в 1982 году.

Также Беглов сообщил, что строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется завершить в 2030 году.

"Вы очень много внимания уделяете развитию транспортной системы Санкт-Петербурга. Я могу свидетельствовать: когда начинался КАД, потом Западный скоростной диаметр, ну и сейчас, безусловно, конечно, для нас очень важна Широтная магистраль. Она соединит КАД с ЗСД, выйдет на Ленинградскую область, на дорогу Кола — это на Мурманск. Работы тоже идут. Первый этап мы начали. Это Витебская развязка. Несколько этапов, в 2030 году будем завершать. Здесь софинансирование: 50 процентов — бюджет Российской Федерации и 50 процентов — городской бюджет. Работы идут в соответствии с планом. Я тоже не вижу здесь каких-то проблем. Все остальные нюансы мы решаем с правительством Российской Федерации", — сообщил Беглов.

Путин поинтересовался о скорости движения на новой магистрали. "Скорость какая там будет?", — спросил президент.

"Почти до 120 километров. Также как и ЗДС. Это разгрузит наш город, особенно Невский, Красногвардейский районы, часть Центрального района", — ответил губернатор.

Ранее сообщалось, что строительство Витебской развязки — первого этапа будущей Широтной магистрали скоростного движения — началось в марте 2021 года.

Широтная магистраль скоростного движения протяженностью более 27 километров будет состоять из шести этапов, проходящих как по территории Петербурга, так и по Ленинградской области. Она обеспечит транспортную доступность застраиваемых жилых кварталов Петербурга и области, свяжет восточную часть Петербурга с центром и с севером города.

В то же время Беглов сообщил, что строительство новой трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка" в Санкт-Петербурге идет по графику.

"Следующий вопрос и мегапроект, о котором вы говорили, — это связать скоростным трамваем станцию метро "Купчино" до Славянки и до Шушар. Этот проект очень важен, он огромный, большой. Это 13 миллионов пассажиров в год. Это 21 километр, три моста, четыре путепровода, депо, 24 остановки, мы закупим 22 трамваем (на средства — ред.) Фонда национального благосостояния, как вы поручили. Таким образом, и "Славянку", и Шушары свяжем уже непосредственно с метро. По этому поручению мы уже первую шпалу положили", — сказал Беглов.

"Я думаю, все будет в порядке, к 2027 году мы это выполним… Здесь у нас тоже все по графику", — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года стартовали работы по строительству новой трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка", которая создается по схеме государственно-частного партнерства. В настоящее время завершены работы по подготовке территории строительства. Подрядчик приступил к земляным работам на месте будущего депо. Продолжаются работы по переустройству сетей и коммуникаций для размещения инфраструктуры.

Протяженность новой трамвайной линии составит 21 километр, по ходу движения планируется 24 остановочных пункта. В планах запустить по ней 22 современных трамвая. Концессионер создает трамвайную линию на собственные и привлеченные средства. Также в финансировании проекта предусматривается участие Газпромбанка и Евразийского банка развития. Предполагается, что в год трамвайной линией будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров. При этом время ожидания трамвая на конечных остановках составит около 5 минут, а продолжительность поездки от станции метро "Купчино" до Славянки сократится до 30-40 минут.

Концессионное соглашение между Петербургом и ООО "БалтНедвижСервис" по созданию и эксплуатации трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка" было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет. Участниками проекта также являются Группа "АБЗ-1" и Газпромбанк.