МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги приблизилась к отметке почти 900 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ

Так, в январе-марте этого года указанная сумма равнялась 876,4 миллиарда рублей, при этом за год она увеличилась на 72 миллиарда рублей.

Долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 15,8 процентов, перед управляющими компаниями — на 1,2 процента.

Несмотря на сдерживание государством роста тарифных ставок в этой сфере, сумма выплат за жилищно-коммунальные услуги растет стремительнее, чем доходы граждан, указала директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая,

Глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отметил, что имеются и те, кто постоянно не хочет платить по счетам.

Задолженность продолжают увеличиваться, в частности, из-за того, что ресурсоснабжающие организации и УК не имеют возможности применить меры воздействия на должников "по всей строгости", отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, член комитета по строительству и ЖКХ.