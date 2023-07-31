"Известия": задолженность населения за ЖКУ приблизилась к 900 миллиардов рублей
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги приблизилась к отметке почти 900 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Так, в январе-марте этого года указанная сумма равнялась 876,4 миллиарда рублей, при этом за год она увеличилась на 72 миллиарда рублей.
Долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 15,8 процентов, перед управляющими компаниями — на 1,2 процента.
Несмотря на сдерживание государством роста тарифных ставок в этой сфере, сумма выплат за жилищно-коммунальные услуги растет стремительнее, чем доходы граждан, указала директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая,
Глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отметил, что имеются и те, кто постоянно не хочет платить по счетам.
Задолженность продолжают увеличиваться, в частности, из-за того, что ресурсоснабжающие организации и УК не имеют возможности применить меры воздействия на должников "по всей строгости", отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, член комитета по строительству и ЖКХ.
https://1prime.ru/development/20230731/841233944.html