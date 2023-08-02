МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В России на первичном рынке недвижимости имеются 75 объектов, которые могут стать долгостроями, пишут "Известия" со ссылкой на данные, содержащиеся в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии "Единая Россия". Скидки на московские новостройки достигли 35 процентов

По данным Единого реестра проблемных объектов, в стране сейчас 891 долгострой, их количество может вырасти на 8,4 процента.

Глава рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский уточнил, что квартиры в проблемных зданиях приобрели почти пять тысяч человек. При этом дома возводятся по старым правилам долевого строительства, когда приобретатели жилья направляли свои денежные средства напрямую девелоперу.

В 2019 году старую схему заменили механизмом эскроу-счетов и проектного финансирования, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Однако ранее ряд девелоперов получили много разрешений на строительство по старым правилам. При этом строить они начали не сразу, из-за этого и появляются проблемные объекты.

В Генпрокуратуре изданию сообщили, что ведомство проводит работу по защите прав обманутых дольщиков. За прошлый год и первое полугодие текущего количество жилых долгостроев, по данным ведомства, снизилось в два раза.