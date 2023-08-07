МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Денежные поступления девелоперской группы "Эталон" сократились в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 28,2 миллиарда рублей, сообщила компания. Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в первом полугодии на 30 процентов

Продажи недвижимости за полгода при этом выросли на 16% и составили 34 миллиарда рублей. В физическом выражении они увеличились на 28% — до 184 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении компании.

"В связи с увеличением доли региональных проектов в портфеле продаж средняя цена квадратного метра снизилась на 10% по сравнению с первым полугодием 2022 года и составила 184,5 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 221,9 тысячи рублей (-24%)", — говорится в нем.

"Эталон" в первой половине года сдал в эксплуатацию 196 тысяч квадратных метров недвижимости, добавляется в сообщении.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.