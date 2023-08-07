МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки девелоперской группы "Эталон" подскочили в цене в самом начале торгов на 8% на данных о резком росте показателя квартальных продаж и обновили максимум с 11 января 2022 года, после чего немного замедлили рост, следует из динамики торгов Московской биржи и комментария аналитика. Мосбиржа может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования

К 10.16 мск депозитарные расписки девелопера "Эталон" дорожают на 4,94%, до 95,2 рубля, а минутами ранее эта динамика достигала 8,02% и 98 рублей. При это индекс Мосбиржи поднимается на 1,1%.

"В понедельник группа "Эталон" сообщила о двукратном скачке продаж во втором квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года – позитивно для акций эмитента", — замечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.

Ранее в понедельник группа, в частности, сообщила, что продажи недвижимости у компании за первое полугодие текущего года выросли на 16% и составили 34 миллиарда рублей. В физическом выражении они увеличились на 28% — до 184 тысяч квадратных метров.