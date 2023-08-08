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Правительство выделит средства на расселение аварийного жилья
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https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ выделит средства на расселение аварийного жилья в Саратовской, Московской и Омской областях. Оно выделит на эти цели более 2,3 миллиарда рублей. Соответствующие... ПРАЙМ, 08.08.2023
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, аварийное жилье, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит средства на расселение аварийного жилья в Саратовской, Московской и Омской областях. Оно выделит на эти цели более 2,3 миллиарда рублей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство по указанию президента профинансирует расселение аварийного жилья в городе Энгельсе Саратовской области. Подписано распоряжение о выделении на эти цели более 0,5 миллиарда рублей… Согласно ещё одному распоряжению правительства Московская и Омская области получат дополнительное финансирование на переселение граждан из аварийного жилья в размере более 1,8 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.
Уточняется, что эти средства позволят переселить 325 граждан из пяти домов микрорайона Лётный городок в Саратовской области, это ликвидирует более 8 тысяч квадратных метров аварийной недвижимости; в Подмосковье будет расселено 740 человек и ликвидировано почти 15,5 тысячи квадратных метров аварийной недвижимости. Наконец, в Омской области в новые квартиры переедут 442 человека, что позволит сократить количество непригодного жилья почти на 8 тысяч квадратных метров, уточняется в релизе.