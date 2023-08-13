МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал, что уберечь свою недвижимость от мошенников в сделках с недвижимостью с электронной подписью (ЭП) можно, тщательно выбирая аккредитованный центр выдачи подписи, не передавая никому флэшку с ключом и не допуская использования электронной подписи третьими лицами. СФ одобрил право участников финрынка передоверять электронную подпись

Депутат отметил, что собственникам недвижимости важно знать несколько правил, которые помогут защититься от электронных способов мошеннических действий с их недвижимостью. Почти половина ипотек оформляются в электронном виде, а от общего числа сделок с недвижимостью в трети применяется электронная подпись.

"Важно соблюдать технику безопасности использования ЭП. Надо серьезно и вдумчиво выбирать аккредитованный удостоверяющий центр, который выдает ЭП. Список таких центров проверяйте на официальном сайте Минкомсвязи РФ. Там же опубликованы списки центров, деятельность которых приостановлена или прекращена", — сообщил Гаврилов.

Он отметил, что передавать флэш-носитель с ключом к своей ЭП третьим лицам категорически запрещено — это очень опасно. Также следует придумать достаточно безопасное место для хранения флэш-носителя с ключом к своей ЭП, которое исключает доступ других. "Не будет лишним заполнить и подать через МФЦ или официальный сайт Росреестра заявление о внесении в ЕГРН дополнительных сведений, дополнив свои контактные данные: электронную почту и номер телефона. Это позволит регистратору связаться с вами, если в Росреестр без вашего ведома будет подан пакет документов в электронном виде для перехода прав на вашу недвижимость", — заявил Гаврилов.

Депутат рассказал, что при подаче документов по сделке в Росреестр через посредника (ипотечный банк, офис застройщика, агентство недвижимости) у этого посредника должно быть специальное соглашение с Росреестром о предоставлении услуги электронной регистрации и подачи документов. "Если электронные документы подаются через нотариуса или ипотечный банк, регистрация состоится в электронном виде. Когда такой посредник (тот же ипотечный банк) берет на себя хлопоты по получению вашей электронной подписи, проявите внимательность в ее получении. Подписав своей ЭП договор купли-продажи, в дальнейшем вы вправе использовать ее многократно. Для своей безопасности не допускайте, чтобы вашу ЭП использовали третьи лица — допустим, менеджеры банка или представители застройщика", — добавил Гаврилов.

При подписании договора купли-продажи электронной подписью обязательно надо подписать с покупателем распечатанный бумажный экземпляр договора, отметил депутат. "Это позволит в дальнейшем исключить мошенническое изменение его условий, в том числе о цене", — добавил он.