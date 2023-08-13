Депутат: в сделках с недвижимостью нельзя никому передавать электронную подпись
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал, что уберечь свою недвижимость от мошенников в сделках с недвижимостью с электронной подписью (ЭП) можно, тщательно выбирая аккредитованный центр выдачи подписи, не передавая никому флэшку с ключом и не допуская использования электронной подписи третьими лицами.
Депутат отметил, что собственникам недвижимости важно знать несколько правил, которые помогут защититься от электронных способов мошеннических действий с их недвижимостью. Почти половина ипотек оформляются в электронном виде, а от общего числа сделок с недвижимостью в трети применяется электронная подпись.
"Важно соблюдать технику безопасности использования ЭП. Надо серьезно и вдумчиво выбирать аккредитованный удостоверяющий центр, который выдает ЭП. Список таких центров проверяйте на официальном сайте Минкомсвязи РФ. Там же опубликованы списки центров, деятельность которых приостановлена или прекращена", — сообщил Гаврилов.
Он отметил, что передавать флэш-носитель с ключом к своей ЭП третьим лицам категорически запрещено — это очень опасно. Также следует придумать достаточно безопасное место для хранения флэш-носителя с ключом к своей ЭП, которое исключает доступ других. "Не будет лишним заполнить и подать через МФЦ или официальный сайт Росреестра заявление о внесении в ЕГРН дополнительных сведений, дополнив свои контактные данные: электронную почту и номер телефона. Это позволит регистратору связаться с вами, если в Росреестр без вашего ведома будет подан пакет документов в электронном виде для перехода прав на вашу недвижимость", — заявил Гаврилов.
Депутат рассказал, что при подаче документов по сделке в Росреестр через посредника (ипотечный банк, офис застройщика, агентство недвижимости) у этого посредника должно быть специальное соглашение с Росреестром о предоставлении услуги электронной регистрации и подачи документов. "Если электронные документы подаются через нотариуса или ипотечный банк, регистрация состоится в электронном виде. Когда такой посредник (тот же ипотечный банк) берет на себя хлопоты по получению вашей электронной подписи, проявите внимательность в ее получении. Подписав своей ЭП договор купли-продажи, в дальнейшем вы вправе использовать ее многократно. Для своей безопасности не допускайте, чтобы вашу ЭП использовали третьи лица — допустим, менеджеры банка или представители застройщика", — добавил Гаврилов.
При подписании договора купли-продажи электронной подписью обязательно надо подписать с покупателем распечатанный бумажный экземпляр договора, отметил депутат. "Это позволит в дальнейшем исключить мошенническое изменение его условий, в том числе о цене", — добавил он.
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