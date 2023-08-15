МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сектор недвижимости Испании потерял почти всех покупателей из России, которые до начала украинского кризиса покупали на побережье Коста-дель-Соль лучшие дома в горах или на первой пляжной линии, пишет El País. Промпроизводство в Испании снизилось в июле

Издание сокрушается, что после начала СВО на Украине и введения Западом антироссийских санкций присутствие россиян на испанском курорте, по сути, сошло на нет.

"Операции сократились до минимума", — сообщил изданию директор агентства недвижимости Кристина Секели. Его слова подтвердили в Ассоциации риэлторов: "Спрос со стороны россиян почти полностью исчез". При этом глава агентства 3SA Estate Джимми Уайден уточнил: "Они все еще покупают, но уже гораздо меньше".

В статье указывается, что те немногие россияне, кто за последний год купил жилье в Испании, живут за пределами родной страны и переводят деньги из других государств, в частности, из Азербайджана или Турции.

По данным издания, в настоящий момент на Коста-дель-Соль, где каждый третий объект недвижимости покупают иностранцы, на долю россиян приходится лишь 1% продаж. Предполагается, что виноваты в этом антироссийские санкции, а также сложности с открытием банковских счетов для россиян — нерезидентов Испании.



Почувствовали на себе отсутствие россиян в Ла Загалете, что находится всего в нескольких минутах езды от Марбельи, где продаются роскошные виллы по цене от €30 млн. Как заявил генеральный менеджер местного агентства недвижимости Хакобо Сестино, с февраля 2022 года граждане России не купили здесь ни одного дома или земельного участка.



А в компании Diana Morales Properties напомнили, что к концу 2021 года посещаемость гражданами России их сайта с вариантами жилья в Марбелье увеличилась на 105% по сравнению с показателями годом ранее. Но с началом конфликта на Украине спрос на недвижимость на побережье Малаги сократился почти до нуля.