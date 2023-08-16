МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 3,9% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,452 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. В США заявили о неожиданном ударе России по НАТО, пишут СМИ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 1,448 миллиона с первоначального уровня июня в 1,434 миллиона, который был пересмотрен до 1,398 миллиона новостроек.

По сравнению с июлем 2022 года число новых домов в США в отчетном месяце выросло на 5,9%.

Число разрешений на строительство в США в июле увеличилось на 0,1% к июню — до 1,442 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,463 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.