МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число гонконгцев, инвестировавших в недвижимость в Великобритании, увеличилось за последние три года в два раза, сообщает в четверг газета Telegraph. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Великобритании в июле

"В настоящее время жители Гонконга и экспаты составляют 10% всех иностранных арендодателей, в то время как в 2020 году этот показатель составлял всего 5%", — пишет издание со ссылкой на данные компании-брокера по недвижимости Hamptons.

На фоне роста гонконгских вложений инвестиции из других стран либо сократились, либо остались на прежнем уровне, отмечает СМИ, добавляя, что население Гонконга за последние годы уменьшилось с 7,52 миллиона человек в конце 2019 года до 7,29 миллиона человек в середине 2022 года.

"По мнению экспертов, жители Гонконга опасаются, что китайские законы, согласно которым человек может тратить на покупки в иностранной валюте не более 50 тысяч долларов США (около 39 тысяч фунтов стерлингов) в год, могут однажды распространиться и на бывшую британскую колонию", — пишет газета.

Кроме того, британская недвижимость ощутимо дешевле гонконгской, а инвесторы видят в этом хорошее решение для своих детей: во время обучения в университетах они могут проживать в приобретенной недвижимости, после чего ее сдают в аренду, говорится в статье. США передали Гонконгу список товаров, не подлежащих реализации в России

В 1984 году была подписана декларация о передаче Гонконга КНР 1 июля 1997 года. Согласно декларации, Гонконгу было дано право иметь собственные исполнительную, законодательную и судебную системы, а также проводить самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.

Правительству района было предоставлено право самостоятельно заключать двусторонние международные соглашения с третьими странами в сферах экономического и культурного сотрудничества. Гонконг, согласно декларации, должен сохранять широкую автономию до 2047 года.

Однако после принятия закона о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года, Запад начал активно критиковать Китай, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал принятый закон для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин все обвинения отрицает.