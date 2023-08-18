МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Энергоэффективный дом позволяет оплачивать только то количество ресурсов, которое необходимо, и россияне могут сделать таковым свое жилье — способов для этого множество, среди них, например, специальные окна, системы вентиляции и отопления, рассказал РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов. В России резко вырос спрос на строительные услуги

"Энергоэффективный дом – это жилье с минимальными затратами на отопление, электроэнергию и кондиционирование. Все это сочетается с комфортным микроклиматом. В таком доме есть возможность оплачивать только то количество ресурсов, которое вам необходимо", — обращает внимание эксперт.

Современные технологии и материалы позволяют снизить потребление энергии. К таковым, по словам Соколова, относятся энергоэффективные окна с двойным стеклопакетом и теплоизоляционными свойствами, двери с надежной коробкой и терморазрывом, энергоэффективные системы отопления и кондиционирования, такие как насосы тепла или геотермальные системы. Монтаж теплоизоляционных материалов на стены, полы и крышу также позволяет сократить потери тепла.

Хорошо справляются с задачей повышения энергоэффективности системы вентиляции с рекуперацией тепла, которые позволяют использовать тепло вытяжного воздуха для подогрева свежего воздуха и, помимо всего прочего, еще удаляют из него загрязнения и аллергены.

Отдельного внимания заслуживает система отопления, позволяющая автоматически регулировать температуру в помещении. "Она состоит из следующих устройств: датчики температуры собирают информацию о текущей температуре в помещении. Контроллер следит за работой котла и, ориентируясь на датчики, принимает решение об отключении или включении системы отопления для поддержания заданной температуры. Некоторыми контроллерами можно управлять удаленно с мобильного приложения", — поясняет Соколов.

Не стоит забывать об использовании светодиодных светильников с датчиками движения и энергоэффективной бытовой технике: холодильниках, стиральных и посудомоечных машинах класса А. Чем больше плюсов, тем выше энергоэффективность. При желании можно найти технику с маркировкой А+, А++, А+++.