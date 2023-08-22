МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле снизилось на 2,2% по сравнению с показателем июня — до 4,07 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Доллар дешевеет к основым валютам на ожиданиях вокруг политики ФРС США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 4,15 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США составили 3,65 миллиона, сократившись на 1,9% в месячном выражении и на 16,3% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране выросли в годовом выражении на 1,6%, до 412,3 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в июле составило 420 тысяч, снизившись на 4,5% в месячном выражении и на 19,2% в годовом. Средняя цена такой недвижимости выросла на 4,5% по сравнению с июлем прошлого года и составила 357,6 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 1% и практически не изменилась по сравнению с июнем текущего и июлем прошлого года.