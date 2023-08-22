2023-08-22T19:02:14+03:00
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Путин раскрыл количество семей, которые смогут улучшить жилищные условия
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России удалось набрать хорошие темпы в строительной отрасли, по итогам текущего года 3,7 миллионов семей смогут улучшить свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь... ПРАЙМ, 22.08.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, путин, жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. России удалось набрать хорошие темпы в строительной отрасли, по итогам текущего года 3,7 миллионов семей смогут улучшить свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы с коллегами из строительной отрасли недавно обсуждали результаты в этой сфере. За последнее время в стройке набран хороший темп, даже очень хороший. Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия. А объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд", — заявил Путин.
Он также добавил, что хороший темп был в 2021 году — удалось ввести 92,6 миллионов квадратных метров жилья, в 2022 году 102,7 миллионов квадратных метров.
"Я думаю, что и в этом году мы тоже превысим 102 миллиона квадратных метров", — добавил президент.