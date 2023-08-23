МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Росимущество предупреждает о случаях мошенничества с информацией о якобы продаже ведомством арестованного и изъятого имущества, просит потенциальных покупателей быть бдительнее, соответствующее сообщение опубликовано на сайте пресс-службы ведомства. Эксперт рассказал, какие приложения чаще всего подделывают мошенники

"В связи с участившимися случаями размещения в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, от имени и под видом территориальных органов Росимущества и привлекаемых ими специализированных организаций недостоверной информации о реализуемом арестованном имуществе должников, а также конфискованном, обращенном в собственность государства и ином изъятом имуществе, Росимущество обращает внимание потенциальных покупателей и просит быть бдительными", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что подтвержденные информационные сообщения о реализации имущества в этих правовых статусах размещаются только на сайтах Росимущества и его территориальных органов, на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов, а также на сайтах специализированных организаций, контактную информацию о которых можно получить на сайте территориального органа Росимущества.

В случае реализации имущества путем проведения электронного аукциона, на указанных сайтах также отражается информация о том, на какой электронной торговой площадке будет проводиться аукцион.

"В случаях, когда информация о реализации такого имущества размещается на иных сайтах в сети Интернет, для проверки такой информации рекомендуется обращаться в территориальные органы Росимущества или к официальным источникам размещения информации, указанным выше", — отмечает пресс-служба.