МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Платформа Lamoda откроет в России собственные магазины спортивных товаров, в том числе в помещениях, где ранее работал Adidas, планируется, что к концу года работу начнут до 50 новых точек, рассказали в компании. В ТЦ Санкт-Петербурга открылись магазины с одеждой местных дизайнеров

В начале июня в Adidas сообщили агентству, что анонсированное в октябре прекращение деятельности компании в России еще продолжается. При этом источник на рынке рассказывал, что ливанская Daher Group ведет переговоры о покупке магазинов Adidas в стране. Позже, уже в августе, агентство Рейтер цитировало гендиректора Adidas Бьорна Гульдена, сообщившего о том, что компании осталось продать около 100 магазинов в России.

"Lamoda планирует развивать омниканальную модель продаж и открыть сеть магазинов под собственным брендом. Открытие собственной розничной сети позволит компании расширить присутствие на рынке спортивных товаров, а также предложить покупателям еще более удобный сервис за счет объединения преимуществ онлайна и офлайна", — заявили в в онлайн-платформе.

Так, в планах открыть около 300 магазинов за следующие три года, для это компания ведет переговоры об аренде торговых площадей в более чем 20 городах России. "В частности, ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas. Планируется, что до 50 новых магазинов начнут работу до конца года", — уточнили в Lamoda.

Ассортимент будет включать популярные модели от крупных международных брендов, товары локальных марок, а также азиатских производителей.

“За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь является одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров”, — подчеркнул гендиректор компании Максим Гришаков.

До этого, в конце июня, Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) анонсировала запуск по всей России новых мультибрендовых магазинов под названием Amazing red. Предполагалось, что в сеть войдут 100 точек, где будут продаваться в том числе вещи Puma, Nike и New Balance.