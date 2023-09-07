МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Падение цен на жилье в Великобритании за последние 12 месяцев было самым глубоким с 2009 года в результате повышения процентных ставок. Об этом сообщила в четверг компания Halifax. Британия по-прежнему "гадит" России, заявил глава СВР

Рассчитываемый компании индекс цен на жилье в августе снизился на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 2,5% в июле.

А августе по сравнению с июлем цены снизились на 1,9%, причем это падение было самым существенным с ноября прошлого года.