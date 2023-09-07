2023-09-07T09:49:10+03:00
2023-09-07T09:49:10+03:00
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2023
https://1prime.ru/development/20230907/841679861.html
Падение цен на жилье в Британии стало самым сильным с 2009 года
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Падение цен на жилье в Великобритании за последние 12 месяцев было самым глубоким с 2009 года в результате повышения процентных ставок. Об этом сообщила в четверг компания... ПРАЙМ, 07.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, великобритания, цены, жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Падение цен на жилье в Великобритании за последние 12 месяцев было самым глубоким с 2009 года в результате повышения процентных ставок. Об этом сообщила в четверг компания Halifax.
Рассчитываемый компании индекс цен на жилье в августе снизился на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 2,5% в июле.
А августе по сравнению с июлем цены снизились на 1,9%, причем это падение было самым существенным с ноября прошлого года.