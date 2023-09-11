МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Сведения о правах на 9 миллионов объектов уточнены в рамках работы по актуализации данных об объектах недвижимости в России, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Росреестра Олег Скуфинский. Россияне вновь стали лидерами по покупке недвижимости в Турции

"За три года у нас количество объектов без прав (у нас 173 миллиона объектов недвижимости, 63 миллиона земельных участков) сократилось на 9 миллионов. То есть у 9 миллионов объектов уточнены сведения о правообладателе и внесены, соответственно, в реестр", — сказал он на сессии ВЭФ.

Также, по его словам, на 5 миллионов сократилось количество земельных участков, не имеющих точных границ.

Кроме того, почти 1,5 миллиона новых объектов внесено в Единый государственный реестр недвижимости, добавил Скуфинский.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.