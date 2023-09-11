2023-09-11T04:02:00+03:00
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2023-09-11T04:02:00+03:00
2023
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Росреестр сообщил о сокращении числа объектов недвижимости без прав
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Сведения о правах на 9 миллионов объектов уточнены в рамках работы по актуализации данных об объектах недвижимости в России, сообщил на Восточном экономическом форуме глава... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, бизнес, экономика, недвижимость, россия, росреестр, недвижимость, права
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Сведения о правах на 9 миллионов объектов уточнены в рамках работы по актуализации данных об объектах недвижимости в России, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Росреестра Олег Скуфинский.
"За три года у нас количество объектов без прав (у нас 173 миллиона объектов недвижимости, 63 миллиона земельных участков) сократилось на 9 миллионов. То есть у 9 миллионов объектов уточнены сведения о правообладателе и внесены, соответственно, в реестр", — сказал он на сессии ВЭФ.
Также, по его словам, на 5 миллионов сократилось количество земельных участков, не имеющих точных границ.
Кроме того, почти 1,5 миллиона новых объектов внесено в Единый государственный реестр недвижимости, добавил Скуфинский.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.