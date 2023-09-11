2023-09-11T10:11:29+03:00
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2023-09-11T10:11:29+03:00
2023
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Замглавы Минстроя допустил сложности с вводом жилья в 2025-2026 годах
Недвижимость
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Рост ключевой ставки ЦБ и меняющиеся требования к ипотеке могут вызвать сложности с вводом жилья в России в 2025-2026 годах, сообщил в понедельник на сессии "Стоить больше,... ПРАЙМ, 11.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, минстрой рф, ключевая ставка цб, ипотека, ввод жилья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Рост ключевой ставки ЦБ и меняющиеся требования к ипотеке могут вызвать сложности с вводом жилья в России в 2025-2026 годах, сообщил в понедельник на сессии "Стоить больше, комфортнее и красивее" в рамках Восточного экономического форума замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
По его словам, застройщики покупают земельные участки за кредитные средства, при этом после повышения ключевой ставки бридж-кредит составляет не менее 15%. Между тем с момента покупки участка до получения проектного финансирования обычно проходит два-три года, а возможность открыть эскроу-счет для оптимизации ставки появляется через полгода-год.
"Мы видим сейчас с учетом сложившейся ситуации, с учетом в моменте изменившейся ключевой ставки, с учетом изменившихся требований к ипотечным кредитам со стороны Центробанка, что нам будет очень сложно проходить 2025-2026 годы по вводу жилья", — сказал Стасишин.