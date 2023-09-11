2023-09-11T10:28:24+03:00
2023-09-11T10:28:24+03:00
2023-09-11T10:28:24+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20230911/841712228.html
Мутко призвал сделать ипотеку на большие квартиры доступнее
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Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади стоит снизить ипотечные ставки для покупателей, заявил в понедельник на сессии "Строить больше,... ПРАЙМ, 11.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, виталий мутко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади стоит снизить ипотечные ставки для покупателей, заявил в понедельник на сессии "Строить больше, комфортнее и красивее" в рамках Восточного экономического форума гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
По его словам, сегодня 53% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми.
"Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", — сказал Мутко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.