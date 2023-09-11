ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади стоит снизить ипотечные ставки для покупателей, заявил в понедельник на сессии "Строить больше, комфортнее и красивее" в рамках Восточного экономического форума гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко. Замглавы Минстроя допустил сложности с вводом жилья в 2025-2026 годах

По его словам, сегодня 53% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми.

"Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", — сказал Мутко.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.