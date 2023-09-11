2023-09-11T16:24:00+03:00
2023-09-11T16:24:03+03:00
2023-09-11T16:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20230911/841715654.html
Путина попросили увеличить потолок суммы дальневосточной ипотеки
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока президенту России Владимиру Путину попросил его увеличить потолок суммы... ПРАЙМ, 11.09.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, недвижимость, россия, дальний восток, дальневосточная ипотека, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560280.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560280.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560277.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560277.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560274.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/02/834560274.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841715410.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока президенту России Владимиру Путину попросил его увеличить потолок суммы дальневосточной ипотеки.
"Уже 79 тыс. семей воспользовались ей, наглядно видно, как эта мера повлияла на рынок жилья на Дальнем Востока, мы практически удвоили за 5 лет ввод жилья, что позволило сдерживать рост цен. Удорожание квадратного метра на Дальнем востоке проходило в 1,5 раз ниже, чем общероссийские темпы", — пояснил министр и напомнил, что в 2019 году на старте программы ипотечный кредит по дальневосточной ипотеке позволял купить 96 квадратных метров, а к сегодняшнему дню с учетом потолка максимальной суммы в 6 млн рублей это 56 кв. метров.
"Мы были бы благодарны, если бы можно было бы рассмотреть увеличение этого потолка", — отметил Чекунков.