ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока президенту России Владимиру Путину попросил его увеличить потолок суммы дальневосточной ипотеки. Трутнев назвал объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций

"Уже 79 тыс. семей воспользовались ей, наглядно видно, как эта мера повлияла на рынок жилья на Дальнем Востока, мы практически удвоили за 5 лет ввод жилья, что позволило сдерживать рост цен. Удорожание квадратного метра на Дальнем востоке проходило в 1,5 раз ниже, чем общероссийские темпы", — пояснил министр и напомнил, что в 2019 году на старте программы ипотечный кредит по дальневосточной ипотеке позволял купить 96 квадратных метров, а к сегодняшнему дню с учетом потолка максимальной суммы в 6 млн рублей это 56 кв. метров.

"Мы были бы благодарны, если бы можно было бы рассмотреть увеличение этого потолка", — отметил Чекунков.