СТАМБУЛ, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на недвижимость в турецком Стамбуле выросли на 68% за год, средняя стоимость квартиры превысила 170 тысяч долларов, заявил помощник мэра Стамбула Бугра Гекче. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

В мае Гёкче сообщал, что цены в ряде районов Стамбула, густонаселенных беженцами, выросли до девяти раз за последние четыре года.

Гёкче опубликовал таблицы со сводными данными по районам Стамбула и сравнил цены нынешнего августа и августа 2022 года. Данные получены от популярного сайта с объявлениями Sahibinden.

За этот август в Стамбуле проданы более 17 тысяч квартир, что меньше на 6%, чем годом ранее, однако, как отмечает Гёкче, спрос крайне высок. Лидером продаж стал район Эсенъюрт на западе города — более 2,4 тысячи квартир. Средняя стоимость квартиры в городе составляет более 4,6 миллиона турецких лир — свыше 170 тысяч долларов. Самые низкие цены на квартиры в том же Эсенъюрте — в среднем более 2,1 миллиона лир (более 77 тысяч долларов), а самые высокие цены — в элитном районе Сарыер на севере города — в среднем 13,3 миллиона лир (почти 500 тысяч долларов).

"В среднем стоимость квартир в Стамбуле за год выросла на 68%, показатель выше инфляции. Работающим людям стало еще сложнее, чем в прошлом году, приобрести квартиру, так как зарплаты и доходы выросли в меньшей степени", — написал Гекче в соцсети X.

При этом в ряде центральных районов города — Кадыкее и Шишли — цены выросли лишь на 50%, а максимальный рост цен зарегистрирован на курорте Шиле у Черного моря и в районах Султангази и Арнавуткёй на окраинах города — почти вдвое. Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись"

По мнению Гекче, цены растут в том числе из-за продажи квартир иностранцам и макроэкономических условий, а также недостатка социального жилья. "Строительство общежитий и социального жилья крайне важно, так как позволит исправить дисбаланс на рынке недвижимости", — считает помощник мэра Стамбула.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.

По данным ЦБ Турции, стоимость недвижимости за год с мая 2022 года номинально увеличилась более чем в два раза, а с учетом инфляции — на 45%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать жилье, а дожидаться стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.