В ЛДПР предложили освободить от налога при продаже недвижимости до 2 млн рублей
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В ЛДПР разработали проект по освобождению от уплаты налога для физических лиц при продаже недвижимости с одного до двух миллионов рублей, что поможет поддержать семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме.
"Меры поддержки семей как приоритетное направление государственной работы должны гибко реагировать на инфляцию, способствовать стабилизации финансового сектора. Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости", — приводит слова председателя ЛДПР Леонида Слуцкого пресс-служба.
По прогнозам в ближайший год стоимость жилья вырастет на 17–20%, отметил Слуцкий. При этом существующая система налоговых льгот давно уже не дотягивает и до половины стоимости даже однокомнатной квартиры, уточнил он. Сейчас налог можно не платить с 1 миллиона рублей из общей полученной суммы за продажу, соответственно необлагаемую налогом сумму – имущественный налоговый вычет – надо увеличить вдвое, отмечает Слуцкий.
"В абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации цифру "1 000 000" заменить цифрой "2 000 000", — говорится в тексте законопроекта.
Законопроект 19 сентября будет отправлен на заключение правительства, также отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/development/20230919/841774280.html