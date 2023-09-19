МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В ЛДПР разработали проект по освобождению от уплаты налога для физических лиц при продаже недвижимости с одного до двух миллионов рублей, что поможет поддержать семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме. Рубль вырос против доллара и юаня, но снизился к евро

"Меры поддержки семей как приоритетное направление государственной работы должны гибко реагировать на инфляцию, способствовать стабилизации финансового сектора. Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости", — приводит слова председателя ЛДПР Леонида Слуцкого пресс-служба.

По прогнозам в ближайший год стоимость жилья вырастет на 17–20%, отметил Слуцкий. При этом существующая система налоговых льгот давно уже не дотягивает и до половины стоимости даже однокомнатной квартиры, уточнил он. Сейчас налог можно не платить с 1 миллиона рублей из общей полученной суммы за продажу, соответственно необлагаемую налогом сумму – имущественный налоговый вычет – надо увеличить вдвое, отмечает Слуцкий.

"В абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации цифру "1 000 000" заменить цифрой "2 000 000", — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект 19 сентября будет отправлен на заключение правительства, также отметили в пресс-службе.