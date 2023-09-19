2023-09-19T09:54:04+03:00
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https://1prime.ru/development/20230919/841776265.html
Продажи вторичного жилья в Москве выросли за восемь месяцев
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Продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок, что стало максимальным... ПРАЙМ, 19.09.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, недвижимость, россия, москва, вторичное жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок, что стало максимальным показателем восьми месяцев за все предыдущие годы, сообщило столичное управление Росреестра.
В сообщении отмечается, что в августе ведомство зарегистрировало 17,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 81% больше, чем в августе прошлого года. Июльский результат текущего года превышен на 18%.
"Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений. Так, он обогнал на 19% прошлое пиковое августовское значение 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров, а также стал наивысшим в этом году месячным показателем с начала года", — указывается в пресс-релизе.