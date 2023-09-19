МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок, что стало максимальным показателем восьми месяцев за все предыдущие годы, сообщило столичное управление Росреестра. Уровень безработицы в Москве стал самым низким среди мегаполисов G20

В сообщении отмечается, что в августе ведомство зарегистрировало 17,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 81% больше, чем в августе прошлого года. Июльский результат текущего года превышен на 18%.

"Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений. Так, он обогнал на 19% прошлое пиковое августовское значение 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров, а также стал наивысшим в этом году месячным показателем с начала года", — указывается в пресс-релизе.