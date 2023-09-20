СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Рыночная стоимость находящейся в крымской Ливадии национализированной квартиры Елены Зеленской составляет примерно 24 миллионов рублей, эту недвижимость выставят на аукцион, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. В Варшаве прокомментировали слова Зеленского на Генассамблее ООН

"Предлагается согласовать отчуждение недвижимого имущества собственности Крыма путем продажи на открытом аукционе…, это 154 объекта, нежилые здания и помещения, находящиеся в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае и так далее. В том числе среди этих объектов находится квартира Елены Зеленской в Ливадии, ее рыночная стоимость ориентировочно оценивается 23 миллиона 900 тысяч рублей", — сказал он на заседании парламента.

Постановление о даче согласия на отчуждение национализированного имущества и выставление его на аукцион принято большинством голосов депутатов.

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру семьи Зеленского в Ливадии на южном берегу. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров.