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2023
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В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры семьи Зеленского
Недвижимость
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Рыночная стоимость находящейся в крымской Ливадии национализированной квартиры Елены Зеленской составляет примерно 24 миллионов рублей, эту недвижимость выставят на аукцион,... ПРАЙМ, 20.09.2023
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, крым, национализация, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Рыночная стоимость находящейся в крымской Ливадии национализированной квартиры Елены Зеленской составляет примерно 24 миллионов рублей, эту недвижимость выставят на аукцион, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Предлагается согласовать отчуждение недвижимого имущества собственности Крыма путем продажи на открытом аукционе…, это 154 объекта, нежилые здания и помещения, находящиеся в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае и так далее. В том числе среди этих объектов находится квартира Елены Зеленской в Ливадии, ее рыночная стоимость ориентировочно оценивается 23 миллиона 900 тысяч рублей", — сказал он на заседании парламента.
Постановление о даче согласия на отчуждение национализированного имущества и выставление его на аукцион принято большинством голосов депутатов.
Ранее Константинов сообщил, что в Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру семьи Зеленского в Ливадии на южном берегу. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров.