МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 66 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении столичного управления Росреестра. Продажи вторичного жилья в Москве выросли за восемь месяцев

В нем указывается, что с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 95,6 тысячи сделок — на 13% больше результата января-августа прошлого года.

При этом, по данным управления, в августе на рынке жилья в новостройках оформлено 11,5 тысячи договоров долевого участия — на 68% больше, чем в августе прошлого года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель вырос на 75% — до 16,4 тысячи ДДУ, что является максимальным показателем за все предыдущие годы.

Как сообщило столичное управление Росреестра ранее, продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с восьмью месяцами прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок.