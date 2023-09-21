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2023
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Продажи новостроек в Москве выросли за восемь месяцев на 14 процентов
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Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 66 тысяч договоров долевого участия (ДДУ),... ПРАЙМ, 21.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 66 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
В нем указывается, что с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 95,6 тысячи сделок — на 13% больше результата января-августа прошлого года.
При этом, по данным управления, в августе на рынке жилья в новостройках оформлено 11,5 тысячи договоров долевого участия — на 68% больше, чем в августе прошлого года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель вырос на 75% — до 16,4 тысячи ДДУ, что является максимальным показателем за все предыдущие годы.
Как сообщило столичное управление Росреестра ранее, продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с восьмью месяцами прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок.