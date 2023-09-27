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https://1prime.ru/development/20230927/841829187.html
Девелопер из ОАЭ планирует выйти на рынок России
Недвижимость
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Девелопер из ОАЭ Reportage Properties планирует реализовывать проекты строительства в Москве, заявил в среду журналистам управляющий директор компании Андрэа Нучера. По его... ПРАЙМ, 27.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, оаэ, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Девелопер из ОАЭ Reportage Properties планирует реализовывать проекты строительства в Москве, заявил в среду журналистам управляющий директор компании Андрэа Нучера.
По его словам, сейчас рассматриваются три площадки, одна из них на юге Москвы, а также ведутся переговоры о сотрудничестве с одним из местных девелоперов.
"Реализацию проектов планируется начать в ближайшие 9-12 месяцев", — отметил Нучера.
Он также заявил, что финансовая модель компании не предполагает кредитных средств, при этом она всегда подстраивается под местные законодательства.
Пока же в Москве открылся офис продаж для реализации проектов, строящихся в других странах, сказал он.
Reportage Properties основана в 2014 году в Абу-Даби. Реализует проекты в ОАЭ, Турции, Марокко, Египте, Саудовской Аравии.