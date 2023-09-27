МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Девелопер из ОАЭ Reportage Properties планирует реализовывать проекты строительства в Москве, заявил в среду журналистам управляющий директор компании Андрэа Нучера. В Калининграде прокомментировали предложение Эстонии переименовать город

По его словам, сейчас рассматриваются три площадки, одна из них на юге Москвы, а также ведутся переговоры о сотрудничестве с одним из местных девелоперов.

"Реализацию проектов планируется начать в ближайшие 9-12 месяцев", — отметил Нучера.

Он также заявил, что финансовая модель компании не предполагает кредитных средств, при этом она всегда подстраивается под местные законодательства.

Пока же в Москве открылся офис продаж для реализации проектов, строящихся в других странах, сказал он.

Reportage Properties основана в 2014 году в Абу-Даби. Реализует проекты в ОАЭ, Турции, Марокко, Египте, Саудовской Аравии.